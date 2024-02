Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E3

Episode 503 - Dans "Tatoo Cover : Sauveurs de Tatouages", retrouvez les virtuoses du tatouage : A commencer par Marty Early avec son style néo-traditionnel, présent depuis la première saison, tout comme Diego Moraes qui maitrise le réalisme & les tatouages traditionnels japonais. Ainsi que Dodie réputée pour son style ornemental et floral, et Dualypulp avec son style kawaï fun et coloré ! Et pour accueillir les cas les plus drôles ou les plus désespérés, c'est Laureen, la réceptionniste qui sera aux avant-ports du shop de tatouages le plus stylé de Paris ! Avec sa spontanéité et sa joie de vivre, Laureen qui communique quotidiennement avec sa communauté sur les réseaux sociaux, saura mettre à l'aise tous les profils ! Dans leur shop installé dans le centre de Paris, les quatre magiciens de l'aiguille sont la dernière chance pour des tatoués en souffrance... À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps. Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats…. Dans cet épisode : - Rafaëlla : cette lyonnaise travaille dans un milieu d'hommes où elle sait imposer son caractère bien trempé. Mais une fois son tatouage révélé, difficile de garder sa crédibilité... - Edeline avait un rêve : avoir un chien. Et lorsque ce dernier s'est concrétisé, elle a souhaité le matérialiser sur sa peau mais son tatouage manque de chien ! - Ophélie a oublié qu'un tatouage c'était pour la vie ! En voulant faire plaisir à un tatoueur, elle s'est retrouvée avec un tatouage, certes gratuit mais beaucoup trop vulgaire... - Gurvan : ce colosse fragilisé par son tatouage toxique qui lui rappelle une période de sa vie qu'il souhaiterait oublier, vient au shop pour prendre un nouveau départ.