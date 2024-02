Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E4

Episode 504 - De retour sur TFX, des tatoueurs de talent vont faire face à des challenges toujours plus grands. Retrouvez les virtuoses du tatouage, à commencer parMarty Early avec son style néo-traditionnel, présent depuis la première saison, tout comme Diego Moraes qui maitrise le réalisme & les tatouages traditionnels Japonais. Ainsi que Dodie réputée pour son style ornemental et floral, et DualyPulp avec son style kawaï fun et coloré ! Et pour accueillir les cas les plus drôles ou les plus désespérés, c'est Laureen, la nouvelle réceptionniste qui sera aux avant-ports du shop de tatouages le plus stylé de Paris ! Avec sa spontanéité et sa joie de vivre, Laureen qui communique quotidiennement avec sa communauté sur les réseaux sociaux, saura mettre à l'aise tous les profils ! Dans leur shop installé dans le centre de Paris, les quatre magiciens de l'aiguille sont la dernière chance pour des tatoués en souffrance... À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps. Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats…. Dans cet épisode, les tatoueurs s'attaqueront aux covers de 4 nouveaux clients : - Fab : Cette DJette de profession s'est apaisée et son tatouage est devenu un poids qui l'empêche d'être sereine pour son futur mariage... - Cyril : a réalisé un tatouage pour exorciser son passé tourmenté mais malheureusement c'est l'effet inverse qui se produit et qui réveille de vieux démons ! - Séverine : a réalisé son tatouage pour faire un pied de nez à une éducation trop étriquée mais désormais il lui fait honte... - Coline : "quand on aime on veut le crier au monde entier" mais cette jeune maman a commis une terrible erreur qui lui coûte aujourd'hui sa confiance et sa féminité. Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de "Tattoo cover" !