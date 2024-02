Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E5

Episode 505 - Les 4 virtuoses du tatouage : Marty Early, Diego Moraes, Dodie et Dualypulp accompagnés de Laureen, la nouvelle standartiste du shop, reprennent du service ! Ils vont venir en aide aux cas les plus drôles ou les plus désespérés... Dans cet épisode, les tatoueurs s'attaqueront aux covers de 4 nouveaux clients : - Miren : a fait un tatouage pour symboliser son envol de son Espagne natale en France mais le résultat n'a pas du tout été à la hauteur de ses espérances... Et aujourd'hui ce tatouage ne représente définitivement plus grand chose. - Marie-Ange : a réalisé un rêve exceptionnel, elle a voulu en faire un tatouage mais personne ne perçoit ce qu'il représente et cela la désole... - Jonathan : Sapeur-Pompier, "Fire performer" et look atypique, Jonathan impressionne beaucoup quand il entre dans le shop de Tattoo Cover. Pourtant, lorsqu'il dévoile son tatouage, il a envie de se faire tout petit... - Perrine : à 26 ans, elle n'a connu que des relations toxiques et comme thérapie, elle a choisi le tatouage. Mais pour le dernier à chaque fois qu'elle le montre, c'est chambrage assuré ! Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie,c’est la mission de "Tattoo Cover" !