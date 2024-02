Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E6

Episode 506 - Des tatoueurs de talent vont faire face à des challenges toujours plus grands. Retrouvez les virtuoses du tatouage : A commencer par Marty Early avec son style néo-traditionnel, présent depuis la première saison, tout comme Diego Moraes qui maîtrise le réalisme & les tatouages traditionnels japonais. Ainsi que Dodie réputée pour son style ornemental et floral, et Dualypulp avec son style kawaï fun et coloré ! Et pour accueillir les cas les plus drôles ou les plus désespérés, c'est Laureen, la nouvelle réceptionniste qui sera aux avant-ports du shop de tatouages le plus stylé de Paris ! Avec sa spontanéité et sa joie de vivre, Laureen qui communique quotidiennement avec sa communauté sur les réseaux sociaux, saura mettre à l'aise tous les profils ! Dans leur shop installé dans le centre de Paris, les quatre magiciens de l'aiguille sont la dernière chance pour des tatoués en souffrance... Dans cet épisode, les tatoueurs s'attaqueront aux covers de 4 nouveaux clients : - Elena a fait un premier tatouage, représentant une certaine forme de liberté. Après 3 enfants, elle a dû subir une opération et son tatouage a été coupé en deux ! Elle attend de nos tatoueurs qu'ils ressuscitent la splendeur d'antan de son tatouage ! - Muriel, après son divorce, a voulu faire un tatouage symbolique et poétique pour ses enfants. Mais le résultat n'a pas du tout été à la hauteur de ses attentes... - Luc est venu au shop accompagné de sa fille et possède un tatouage énorme et ridicule, qu'il a réalisé dans le cadre d'un pari ! Aujourd'hui, il ne veut plus être une bête de foire mais veut mais que son cover soit une œuvre d'art ! - Jessica arrive au shop en sirène ! Fascinée par la mythologie et les dragons, cette jeune femme possède un tatouage XXL qu'elle a fait par amour et ce dernier est à la limite de l'obscène. Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de "Tattoo cover" !