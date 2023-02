Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E02 du 16 février 2023

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Jacques, Anabelle, Vincent et Kelly ont fait appel à eux pour pouvoir leur offrir un nouveau départ. Jacques a voulu rendre hommage à son père, mais il a été très déçu du résultat. Il choisit Marty pour s'occuper de lui. Anabelle est passionnée par le tatouage, mais le dernier en date était finalement une mauvaise idée. Elle a choisi Dualy pour corriger l'erreur de sa vie. Vincent est un miraculé et a voulu marquer le coup avec un tatouage. Aujourd'hui il veut laisser ça derrière lui, il a donc choisi Diego pour l'aider à franchir cette montagne. Kelly a un tatouage en commun avec son ex. Elle veut tourner la page et demande de l'aide à Dodie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode Saison 05 Episode 02.