Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Saison 04 Episode 04

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Dans cet épisode, ils vont s’occuper de David, Léa, Sonia et Alexandra. David porte sur lui un tatouage qui terrorise sa famille et surtout sa petite fille. Léa s'est tatouée pour un défi mais aujourd’hui elle ne l’assume plus. Sonia fan de l'Angleterre a voulu tatouer sa passion, mais le dernier est un désastre. Et Alexandra qui s’est tatoué pendant une soirée et le résultat est à l’opposé de ses valeurs. Lors de la révélation des croquis, David a un coup de cœur pour le lion de Diego, Lea opte pour le serpent de Dodie, Sonia pour la reine de Marty et Alexandra choisit le dragon de Mysta. Ils sont entre les mains d’experts et espèrent pouvoir effacer ses tatouages de leur vie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode 402.