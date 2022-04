Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Saison 04 Episode 11

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Dans cet épisode, ils vont s’occuper de Marianna, Jonathan, Joelle et Alexandra. Marianna porte sur elle un tatouage qui suscite des regards gênés alors qu’il devait représenter l'espoir. Jonathan s'est tatoué en hommage à une artiste, mais aujourd’hui, il lui gâche la vie. Joelle a fait son premier tatouage à 18 ans sans réfléchir. Et Romain qui a un tatouage qui lui rappelle le jour où tout a basculé dans sa vie. Lors de la révélation des croquis, Marianna a un coup de cœur pour l'ocelot de Marty, Jonathan opte pour le masque de Diego, Joelle choisit la composition florale de Dodie et Romain le léopard de Marty. Ils sont entre les mains d’experts et espèrent pouvoir effacer ses tatouages de leur vie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode 11.