Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Saison 04 Episode 10

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Dans cet épisode, ils vont s’occuper de Maxime, Laurent, Charlène et Quentin. Maxime porte un tatouage depuis ses 19 ans et le résultat est une catastrophe. Laurent est de retour pour terminer son cover avec Dodie. Charlène veut recouvrir son tatouage qui est un problème pour son couple. Et Quentin veut se débarrasser d'un tatouage qu'il a fait par amour. Lors de la révélation des croquis, Maxime a un coup de cœur pour le crâne de Dodie, Charlène opte pour la fleur de Diego et Quentin choisit le cheval de Marty. Ils sont entre les mains d’experts et espèrent pouvoir effacer ses tatouages de leur vie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode 10.