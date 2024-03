Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Saison 6 Episode 2 du 22 février 2024

Aujourd'hui, on retrouve l'équipe de « Tattoo Cover » accompagnée d'un tatoueur guest venu tout droit du Canada : Marco. Le mot d'ordre : ne pas se faire tatouer dans sa jeunesse et encore moins pour son ex ! Durant la journée, nous allons faire la connaissance de Jacqueline, ancienne motarde, qui porte sur son dos un tatouage souvent mal interprété... Elle va faire confiance à Marty pour le recouvrir avec un dragon fantastique ! Christophe, quant à lui, souhaite aussi cacher son tatouage par un dragon, pour effacer celui dessiné par son ex. Enfin, on découvre la jeune Lou, qui endure les conséquences de son tatouage réalisé par une amie depuis des années, ou encore Franck, qui décide de recouvrir un chien par un loup hyperréaliste. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S6 Episode 2