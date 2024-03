Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Un tatouage pas fini !

Aujourd'hui, on retrouve Jack, qui nous vient tout droit de la Corse. Il y a 30 ans, il a parié sur le mauvais cheval, et c'est sa dignité qui en a pris un coup. Il s'est fait tatouer un tatouage dans les années 90 par un tatoueur qui ne semblait pas savoir ce qu'il faisait... Devant la douleur et le manque d'expérience de celui-ci, le sudiste a demandé à voir le résultat. C'était le choc et il a décidé de partir avec un tatouage pas fini. Extrait Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 7 mars 2024