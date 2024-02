Tattoo Cover - Un dragon japonais pour une motarde !

Jacqueline, ancienne motarde, s'est fait tatouer dans sa jeunesse un tatouage qui lui vaut aujourd'hui de nombreuses remarques. Bien qu'elle apprécie le dessin, celui-ci porte une connotation qui dérange... Aujourd'hui, Jacqueline ne supporte plus les critiques et décide donc de se le faire recouvrir par un dragon japonais. C'est celui de Marty qui sera sélectionné pour le plus grand plaisir du tatoueur ! Extrait Tatto Cover S06 Episode 601