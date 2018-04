VERY BAD TRIP - Soufiane et sa date énigmatique

Derrière un tatouage raté, il y a souvent une histoire difficile à avouer. C’est le cas de Soufiane, 31 ans, qui ne supporte plus de devoir expliquer constamment la signification de son tatouage très intriguant. Il a pris rendez-vous avec Marty Early, l’un des trois tatoueurs experts de Tattoo Cover, pour se débarrasser de ce fardeau. Alors qu’il était de sortie pour aller voir un concert d’Indochine, Soufiane et ses amis se sont fait tatouer la date du jour du concert et en dessous « remember » sur le pectoral. Le jeune homme avoue avoir passé une soirée bien arrosée et ne se souvient plus trop des détails. Alcool et tatouages ne font pas bon ménage, on ne le répètera pas assez ! Extrait de l’épisode 4 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 5 avril à 22h sur TFX.