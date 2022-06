Tema Ma Caisse - Découvrez les premières images

En savoir plus sur Kévin Guedj

Pour la première fois, plusieurs célébrités – Laurent Correia, Kevin Guedj, Richard Orlinski, Julie Ricci, Nico Capone, Seb Delanney, Maxime Langlais, Richard Orlinski, Vincent Queijo et Riri go Fast - vont nous ouvrir les portes de leur garage pour nous présenter leurs voi-tures, une manière d’en savoir davantage sur leur personnalité ! Quelles sont les options ? Comment les ont-ils personnalisées ? Pourquoi ont-ils craqué pour cette ou ces voitures ? Sportives, berlines, américaines, que représentent-elles pour nos célébrités ? De Dubaï à Monaco en passant par les quatre coins de la France, attachez votre ceinture et embarquez pour un road trip exclusif. Tour à tour, ils se rendront chez les autres personnali-tés pour découvrir les plus beaux garages automobiles et réserveront de belles surprises à chaque émission.