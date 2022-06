Téma ma caisse - Episode 01 : Laurent Correia reçoit Kévin Guedj

Aujourd'hui Laurent Correia reçoit Kévin Guedj. Ils sont influenceurs, stars du petit écran ou encore artistes à la renommée internationale et ont en commun, une passion sans limite pour l’automobile et les belles voitures. Laurent Correia va maintenant montrer ses bolides à son ami Kevin Guedj. Rendez-vous à Dubaï, pour lui présenter trois petits bijoux : Une Cadillac Escalade, une Rolls Royce Wraith et une Lamborghini Uracan Spyder ! Quelles sont les options ? Comment les a-t-il personnalisées ? Pourquoi a-t-il craqué pour ces voitures ? Attachez votre ceinture et embarquez pour un road trip exclusif !