Téma ma caisse - Episode 03 : Seb Delanney reçoit Julie Ricci

Seb Delanney va aujourd'hui montrer son bolide qui fait sa fierté à Julie Ricci. Ils sont influenceurs, stars du petit écran ou encore artistes à la renommée internationale et ont en commun, une passion sans limite pour l’automobile et les belles voitures. Aujourd'hui, Seb Delanney reçoit Julie Ricci à Monaco, pour lui présenter son petit bijou : une Porsche 911 Turbo S ! Ils ont aussi droit à une visite d'un garage ultra-secret où résident de vrais bolides. Quelles sont les options ? Comment l'a-t-il personnalisée ? Pourquoi a-t-il craqué pour cette voiture ? Attachez votre ceinture et embarquez pour un road trip exclusif !