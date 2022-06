Téma ma caisse - Episode 06 : Richard Orlinski reçoit Nico Capone

Deux grands noms de l'automobile se retrouve aujour'dui. Ils sont artistes à la renommée internationale et ont en commun, une passion sans limite pour l’automobile et les belles voitures. Aujourd'hui, Richard Orlinski reçoit Nico Capone, pour lui présenter trois petits bijoux : Une Volkswagen Coccinelle Ovale de 1955, une Porsche 912 de 1966 et une Porsche GT3 ! Quelles sont les options ? Comment les a-t-il personnalisées ? Pourquoi a-t-il craqué pour ces voitures ? Attachez votre ceinture et embarquez pour un road trip exclusif !