Tema ma caisse - TEASER de la prochaine Exclusivité MYTF1 MAX

Amateurs de belles voitures ? Tema ma caisse vous emmène à la rencontre de plusieurs personnalités passionnées, et complètement folles de leur(s) voiture(s). Laurent Correia, Kevin Guedj, Seb Delanney, Julie Ricci, les Papas & Célèbres Maxime Langlais et Vincent Queijo, Riri go Fast, Maxime, Richard Orlinski et Nico Capone vont emmèneront un peu partout pour vous présenter leurs petits bijoux à quatre roues... et beaucoup de chevaux !