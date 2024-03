The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S04 E04 - Lait

Dans la quatrième saison de "The Handmaid's Tale : la servante écarlate", June mène la riposte contre Gilead en tant que chef rebelle… mais les risques qu’elle doit prendre pour cela vont l’amener à relever de nouveaux défis de plus en plus dangereux. Sa quête de justice et de vengeance menace de la consumer… et de détruire les relations auxquelles elle tient le plus.