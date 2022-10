The Kustom Master

Divertissements

Alexandre, anti-conformiste et provocateur, vit aujourd’hui de sa passion en transformant tous types de véhicules en jouet pour adulte ! Hot-rods, sportives, 4X4 ou anciens véhicules militaires... il a déjà près d’une cinquantaine de réalisations uniques à son actif ! Parmi celles dont il est le plus fier : une Lamborghini Espada V12 customisée par ses soins et signée de la main même de Fabio Lamborghini. Depuis son château, dans lequel il vit avec ses 6 chiens, il s’est lancé aujourd’hui dans le challenge d’une vie : transformer une Rolls Royce classique en Rolls Royce à 6 roues ! Il n’a que 3 mois et pas un jour de plus pour la réaliser, car elle devra être présente au Mondial du NFT à Dubaï pour la vente aux enchères. Parviendra-t-il à réaliser cet ultime défi de taille ?