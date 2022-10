The Kustom Master - Episode 01

Alexandre Danton alias The Kustom Master nous présente son spectaculaire projet : modifier une Rolls-Royce Phantom. Son objectif est de métamorphoser la belle et classique limousine anglaise en une imposante machine à six roues au look délirant digne de Mad Max. Durant ce premier épisode, Alexandre Danton rencontre Malik, son sellier, pour lui faire part de ses idées concernant l’habitacle de son futur véhicule. Mais avant de se lancer totalement dans ce projet de transformation, le spécialiste français des hot-rods modernes s’amuse, en compagnie de son ami Julien, à traverser une caravane dans une Peugeot 205. Comme il dit si bien “la construction c’est bien mais la destruction aussi c’est pas mal”. The Kustom Master - Episode 01.