The Kustom Master - Episode 10

Pour ce dernier épisode, Alexandre s’envole avec son frère à Dubaï pour le salon du NFT. C’est là que la Rolls-Royce six roues doit être présentée pour la première fois. Et son projet plaît beaucoup, un acheteur s’est même arrêté au milieu de la route pour faire une proposition d’achat. La plus importante youtubeuse automobile, Supercar Blondie, est même venue tourner une vidéo avec la voiture. Sur le salon, la voiture d’Alexandre fait beaucoup d’effet. La Rolls-Royce a finalement trouvé preneur pour un montant supérieur à un million d’euros. The Kustom Master a d’ailleurs déjà un nouveau projet en tête : un Lamborghini Urus 6x6. The Kustom Master - Episode 10.