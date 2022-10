The Kustom Master - Episode 02

Dans ce deuxième épisode de The Kustom Master, Alexandre Danton poursuit son projet de transformation. On le voit découper la partie arrière de sa Rolls-Royce Phantom, une étape clé de son projet. S’il se loupe, le projet est foutu. Pour poursuivre son projet, Alexandre Danton doit commander des pièces mais son fournisseur n’a pas celle dont il a besoin, il commande alors des pièces qu’il devra adapter. Dans cette épisode, on découvre le frère d’Alexandre, Eric. Ensemble, ils vont bosser sur les ailes avant. En attendant la réception de ces pièces, The Kustom Master ne chôme pas, il en profite pour travailler sur une 2CV. Une Citroën 2CV pas vraiment comme les autres puisqu’elle dispose d’un moteur de Chevrolette Corvette de 400 chevaux environ et d'une boîte automatique. The Kustom Master - Episode 02.