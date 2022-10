The Kustom Master - Episode 03

Le projet suit son cours avec la transformation du pont arrière de la BMW Série 7 et l’installation de la galerie en inox pour donner un côté baroud et off-road à son futur véhicule. Mais Alexandre est inquiet et stressé quand Malik, son sellier, ne lui répond pas. Si Malik ne livre pas tous les éléments : volant, siège, intérieur de porte, moquette… c’est tout le projet qui tombe à l’eau. Alexandre profite de cet épisode pour nous présenter Eric Favre, son ami businessman, avec lequel il va bientôt ouvrir une salle de sport dédiée à l’univers d’Alexandre : le custom. The Kustom Master - Episode 03.