The Kustom Master - Episode 04

Alexandre n'a toujours pas reçu les éléments que Malik, le sellier, doit lui livrer. Il en profite donc pour rendre visite à Loris Capirossi, champion de moto GP. The Kustom Master est intéressé par sa Mercury de 1951 légèrement modifiée. Il en profite également pour visiter l'incroyable collection du pilote italien. Et il y a quelques jolies voitures comme une Lamborghini Aventador Miura. Voyant le retard qui s'accumule, Alexandre décide de rendre visite à Malik dans son atelier. Malheureusement c'est la douche froide, la couleur ne convient pas et il est très en retard. Alexandre se demande même si Malik va réussir à lui livrer tous les éléments dans les temps.