The Kustom Master - Episode 05

Il ne reste que 45 jours avant le départ pour Dubaï et la Rolls-Royce 6 roues est loin d'être terminée, il reste énormément de travail. Pour ne pas devenir fou, Alexandre préfère se rendre dans sa salle de sport qu’il va bientôt ouvrir avec Eric Favre. Pour ce trajet, The Kustom Master va sortir une voiture qu’il affectionne particulièrement : sa Porsche 911 Samouraï. Cette voiture est évidemment complètement transformée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce projet de la salle de sport avance mieux que celui de la Rolls-Royce. The Kustom Master - Episode 05.