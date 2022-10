The Kustom Master - Episode 06

Le salon de Dubaï se rapproche à grands pas mais bonne nouvelle, la transformation de la Rolls-Royce 6 roues a bien avancé. La galerie a été fixée sur le toit et les ailes arrière ont été fabriquées et fixées. Il manque en revanche toujours la sellerie et comme le dit Alexandre “ je commence à péter les plombs”. Dans ce sixième épisode, The Kustom Master nous parle d’une de ses multiples passions : fabriquer des sculptures d’animaux. Il fait ça “ quand il en a un peu marre des voitures”. Après le passage d’Eric Favre, Alexandre est encore plus stressé. Il n’a pas vraiment l’impression que son ami est emballé par sa réalisation. Pour se détendre, il nous montre un de ses très nombreux véhicules. Surprise à la fin de l’épisode, Malik, le sellier, a enfin envoyé les pièces tant attendues. The Kustom Master - Episode 06.