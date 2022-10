The Kustom Master - Episode 07

Alexandre s’est offert un nouveau véhicule enfin un nouveau joujou puisqu’il s’agit d’un Monster Truck. Un Monster Truck qui doit subir une grosse réfection : embrayage, direction, frein… Il a fallu seulement quelques jours pour s’en occuper. Son gros véhicule est totalement métamorphosé. Pendant qu’un employé de Malik, le sellier, s’occupe de remonter entièrement les sièges, la banquette et tous les éléments de l’habitacle, Alexandre se fait tatouer. Un tatouage en hommage à son projet de Rolls-Royce à six roues. En vérifiant le travail de l’employé de Malik, The Kustom Master se rend compte que tout n’est pas parfait. Le tableau de bord ne tient pas et certains éléments sont cassés. Dubaï arrive dans très peu de temps et Alexandre se demande s’il va réussir à livrer la voiture. The Kustom Master - Episode 07.