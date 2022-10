The Kustom Master - Episode 08

A seulement quelques jours de la livraison, il reste encore énormément de travail. Il faut par exemple reprendre tout l’intérieur qui n’est pas digne de son projet et puis il manque beaucoup de pièces : phares, disques, amortisseurs… Pour cacher l’important retard à Eric, The Kustom Master monte les marche pieds électriques. Même si la Rolls-Royce 6 roues est loin d’être terminée, Eric est très content de tout le travail réalisé. Dans cet épisode, Alexandre se rend une nouvelle fois à la salle de sport pour la présenter un coach sportif renommé. Là aussi les travaux ont pris du retard. Il reste encore énormément de travail et les deux copains souhaitent ouvrir dans quelques mois. The Kustom Master - Episode 08.