The Kustom Master - Episode 09

La Rolls-Royce 6X6 est quasiment terminée. Et le résultat est plutôt impressionnant. Elle est drôlement agressive avec ses phares jaunes, sa galerie et sa peinture noire mat. Il ne reste que 4 jours et 6 pièces doivent encore arriver. Des pièces d’une importance capitale. Lesquelles ? les disques de frein. Comment The Kustom va-t-il faire ? Alexandre a plusieurs Rolls-Royce, il va donc en utiliser une comme donneuse d’organe. Dans cet épisode, il nous emmène découvrir sa salle de sport dédiée à son univers le jour de son ouverture avec les machines customisées. Alexandre va même nous montrer ce qu’il vaut en effectuant une séance de sport. The Kustom Master - Episode 09.