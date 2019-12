The Originals - S04 E01 - Le poids de la couronne

Voilà maintenant 5 ans que les vampires et les sorciers vivent en paix à la Nouvelle-Orléans, sous la houlette de Marcel et de Vincent. Mais des vampires étrangers affluent dans la ville pour fêter l’anniversaire de la chute des Mikaelson. Marcel s’est installé dans la résidence de Lucien, et semble vivre une idylle avec Sofya, ses yeux et ses oreilles dans la ville. Celle-ci lui apprend que les vampires ennemis de Klaus travaillent avec les congrégations pour essayer de récupérer Klaus, enchaîné dans un cachot sous le contrôle de Marcel. Alistair, l’un des membres de la lignée de Klaus est arrivé en ville. Il insiste auprès de Marcel pour aller voir la souffrance de Klaus en personne, et lui prélever du sang. En effet, les Strix étant toujours en vie, cela prouve qu’Elijah l’est aussi. Le sang de Klaus permettrait à Alistair de localiser le reste de la famille. Marcel en avise Klaus qui lui demande de le laisser gérer Alistair. Marcel donne rendez-vous à Alistair et à sa suite au QG des Mikaelson. Il amène Klaus qu’il jette au milieu d’un ring ensorcelé créé par Vincent. Klaus tue un certain nombre des hommes d’Alistair et mord celui-ci qui tombe, inanimé. Marcel intervient et brise la nuque de Klaus, montrant à tous les survivants que c’est lui qui décide et que Klaus est sous son contrôle. De son côté, Hayley est parvenue à rassembler tous les éléments pour réveiller la famille Mikaelson, donc la dernière survivante de la meute des Malraux, à qui elle doit pomper le venin. Elle réveille Freya qui se met au travail. Elijah réapparaît alors qu’Hayley est en train de se battre contre des vampires. Il lui dit que Kol et Rebekah sont probablement partis étancher leur soif de sang. Pendant ce temps, Maxine, une sorcière, prévient Vincent que son fils Adam a disparu. Celui-ci est dans un bâtiment abandonné, devant un sceau représentant un serpent. Hope, restée avec Mary, dessine inlassablement ce même sceau...