The Originals - S04 E02 - Pas de quartier

Hayley a réveillé Freya, Rebekah, Kol et Elijah. Ils décident d’aller à La Nouvelle-Orléans pour libérer Klaus. Il faut faire vite car leurs ennemis sont nombreux là-bas. Rebekah décide d’aller voir Marcel pour lui demander de libérer son frère, mais il refuse. Freya finit par localiser Klaus. Ils vont le rejoindre en empruntant un souterrain qui passe sous le bar de Josh. Kol reste pour surveiller Josh. Klaus est en proie à une grande douleur. Mais il est aidé par Cami qui le guide dans son subconscient. Il parvient à retirer la lame de papa Tundé et grâce à la brèche que Freya a créée dans le mur magique qui le retient prisonnier, il sort. La fratrie Mikaelson parvient à se retrouver à la sortie de la ville, mais Marcel les rattrape. Il leur dit qu’il est fier de ne pas être un Mikaelson et il les laisse partir. Klaus lui jure qu’ils ne reviendront pas. Les Mikaelson arrivent chez Hayley, Klaus peut enfin voir sa petite fille qui dort comme un ange.