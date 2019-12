The Originals - S04 E03 - Les possédés

Après 5 longues années loin d’elle, Klaus essaie de rétablie un lien avec sa fille Hope. Pendant ce temps, le reste de la famille ne tient pas en place. Kol et Rebekkah veulent partir à l’aventure, ce qu’ils finissent par faire au grand dam de Klaus. Elijah dit qu’il est plus prudent d’attendre avant de se remettre en chemin, Freya et Hayley sont en conflit à propos de la louve enfermée dans la grange. Hayley veut la libérer mais Freya s’y oppose. Suite à l’intervention d’Elijah, la louve parvient à se sauver, mais pas pour longtemps. Freya la retrouve et lui propose un marché. Elle l’aide à tuer Marcel Gerard grâce à ses connaissances en médecine et elle retrouvera définitivement la liberté. Pendant ce temps, à la Nouvelle-Orléans, Vincent révèle la terrible histoire de son ex-femme à Marcel. Possédée par une force occulte provenant du carnet que Vincent avait lui-même rédigé sans le savoir, elle a perdu la raison et s’est mise à enlever des enfants. Vincent met Marcel en garde, cette force occulte est revenue à la Nouvelle Orléans et va avoir besoin d’être nourrie. En effet, ils retrouvent le groupe d’enfants sur le point d’être sacrifiés par un sorcier. Ils neutralisent le sorcier et sauvent les enfants. Mais la magie totémique veut qu’à chacun d’entre eux soit associé un objet personnel. Marcel trouve un 5e objet alors qu’il y a 4 enfants. C’est la petite brosse de Hope. AU même moment, Hope se sent de plus en plus mal. Vincent comprend et envoie un mot aux Mikaelson, ils doivent revenir à la Nouvelle-Orléans pour sauver la petite. Alors que les 4 enfants sont en route pour l’hôpital, Kinney, en proie à une force mystérieuse, intercepte l’ambulance et les enlève...