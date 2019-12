The Originals - S04 E04 - La peur du Néant

"Les Originels sont de retour à La Nouvelle-Orléans. Hope est très malade. Vincent accepte de la purifier mais son état s’aggrave. Prête à tout pour sauver sa fille, Hayley se tourner vers Marcel pour qu’il l’aide à trouver des informations sur la force mystérieuse qui a décidé de s’en prendre aux enfants de La Nouvelle-Orléans. D’après Vincent, il s’agit du Néant. Une lumière bleue qu’il ne faut pas regarder. Alors que Klaus reste auprès d’Hope pour la veiller, Elijah et Vincent participent aux recherches. Ils finissent par retrouver les enfants. Vincent trouve une astuce pour libérer les enfants. Mais Marcel et Klaus se retrouvent aux prises avec la lumière bleue, et elle va les changer. Freya offre à Keelin une bague qui lui permet de contrôler sa transformation. Ensemble, elles vont voler le venin de Marcel. "