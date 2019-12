The Originals - S04 E05 - Il n'en restera qu'un

"Le Néant a trouvé deux nouveaux hôtes, Klaus et Marcel. Il veut qu’ils se battent jusqu’à ce que mort s’ensuive et utilise leurs plus grandes peurs contre eux. Klaus revoit son père qui le provoque à tuer Marcel. Quant à Marcel, il n’est pas en meilleure position. Harcelé par le Néant qui a pris la forme d’Elijah et incapable de se soigner, il finit par accepter que Sofya fasse appel à un sorcier. Ils retrouvent Dominic qui propose à Marcel des perles ensorcelées purificatrices. De son côté, Freya a enfin l’arme capable de tuer Marcel. Elle la confie à Klaus après avoir tenté de le purifier en vain. Haley va voir Mary dans le Bayou et lui raconte les derniers développements. Mary lui tend alors le journal de feu son Mary et Hayley découvre que poussé par le néant, l’époux de Mary a tué ses parents. Freya décide de s’ouvrir au Néant pour qu’il la canalise et qu’elle comprenne ce qu’il veut. Le sort fonctionne et Freya sait désormais que le Néant veut un sacrifice sanglant. Klaus ou Marcel. Marcel et Klaus se retrouvent dans la maison abandonnée où Vincent a été attaqué par le Néant. Après les provocations d’usage, ils décident de ne pas se s’entretuer pour ne pas laisser la créature prendre leur puissance. Elijah et Freya viennent à leur secours. Freya lance une potion sur le Néant et Klaus et Marcel sont délivrés. Marcel se retrouve emprisonné dans le cachot où était détenu Klaus. Sofya et Dominic se retrouvent. Sofya reproche au sorcier de ne pas avoir tenu sa parole, elle voulait la mort de Klaus et c’est Marcel qui se retrouve enfermé. Mais Dominic explique à Sofya que Marcel a perdu du sang sur des épines. Une seule égratignure avec ces épines suffit à tuer un Originel. "