The Originals - S04 E06 - Le noeud de vipères

"Klaus et Elijah découvrent que le Néant a un mystérieux serviteur qui exécute ses ordres. Ils décident d’organiser une grande réception afin d’attirer ce nouvel ennemi et de découvrir son identité. Pour que tout le monde viennent, ils font croire que Marcel organise la fête avec eux. Sofya et Josh sont déterminés à retrouver leur ami. Vincent se sent responsable de la réapparition du Néant et il accepte d’aider les Mikaelson à éradiquer cette dernière menace. Il se rend compte que le Néant agit toujours à quatre endroits différents. Il arrive à identifier Dominic dans la foule. Elijah lui arrache le cœur mais Dominic revient à la vie, entouré d’autres disciples du Néant. Hayley demande à Freya de lui révéler les détails de la mort de ses parents. Elles se rendent sur les lieux du crime. Hayley découvre dans sa vision que son père avait caché une clé avant de mourir. Elle la retrouve et se rend dans un box. Là, elle découvre une mâchoire dissimulée dans une peluche. Les Mikaelson comprennent que cet ossement est un des quatre éléments qui réveillera le Néant. Ils se rendent compte que Dominic a volé la lame de Papa Tundé. "