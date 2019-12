The Originals - S04 E07 - L'appel aux ancêtres

"Klaus et Elijah sont sur leurs gardes maintenant qu’ils savent que Dominic, le grand prêtre du Néant est toujours en vie. Klaus reste enfermé au QG avec Hope et Haley, tandis qu’Elijah cherche le moyen de protéger la famille. Dans le grenier, Hope découvre les jouets et les livres de Marcel quand il était petit. De son côté, Elijah va voir Vincent pour lui demander de rétablir le lien avec les ancêtres afin de combattre le Néant. Pour se faire, il faudrait un sacrifice de la moisson. Vincent refuse, disant que ce genre de magie n’est pas sa spécialité. De son côté, Freya tente de piéger Dominic avec l’aide de Josh. Dominic reproche à Sofya d’être trop attachée à Marcel. Il craint que cela compromette leur plan. Il lui plante la lame de papa Tunde dans la poitrine. Pour piéger Dominic, Freya donne à Josh l’apparence de Marcel. Mais son plan échoue quand Dominic lui dit qu’il sait où est Keelin. Il profite de l’effet de surprise pour tuer Freya. Le sort d’encerclement qui protégeait le QG est donc rompu. Au QG, alors que Klaus tourne comme un lion en cage, Hope fait la connaissance de Marcel. C’est à ce moment que Dominic et ses sbires débarquent, profitant de la mort de Freya. Un combat violent s’ensuit, au terme duquel Klaus arrache la tête de Dominic. Hope accepte de délivrer Marcel qui lui promet de la protéger. Klaus réalise que Marcel a disparu avec sa fille. Il les retrouve, sains et saufs, dans la rue. Hope lui dit que Marcel est son ami. Keelin retrouve Freya et parvient à la ressusciter. Pendant ce temps, Elijah et Vincent parviennent à rétablir le lien avec les ancêtres grâce au rituel de la moisson et au crâne de Davina. Keelin avoue a Freya qu’elle reste à la Nouvelle-Orléans pour elle. Elles s’embrassent. Sofya est libérée de la lame de papa Tunde. Une ombre noire prend possession de son corps... "