The Originals - S04 E08 - La légende d'Inadu

"Hope prévient ses parents que les Ancêtres veulent leur parler. Klaus et Hayley rencontrent Davina qui leur explique l’origine du Néant. Elle leur raconte l’histoire d’Inadu qui ne peut être tuée que par le sang d’une Labonair. Davina veut qu’Hayley affaiblisse Sofya avec son sang et elle veut offrir Klaus en sacrifice pour tuer Inadu. Hope sent la menace et sauve son père. Klaus a repris contact avec Alaric Saltzman de Mystic Falls afin de retrouver les ossements manquants. Alaric a retrouvé un des os mais Sofya le vole avant qu’Elijah et Marcel le rejoigne. Grâce aux registres des Lockwood en possession d’Alaric, Elijah et Marcel partent en quête du dernier os. Ils le trouvent dans un cimetière mais Sofya le récupère aussi. Plus tard dans la soirée, Elijah se rend chez Marcel pour lui remettre la seule arme qui soit en mesure de le tuer, bien décidé à tirer un trait sur le passé. Mais une fois dans l'appartement, le Néant le poignarde... "