The Originals - S04 E09 - L'un ou l'autre

"Elijah est détenu par le Néant, sous les traits de Sofya. Il est très affaibli par le poison des épines de rose qui se diffuse dans ses veines. Le Néant lui dit qu’il va s’en prendre à Hope, car étant de la même lignée que lui, la petite a le pouvoir de le tuer. Nathaniel et les sorciers retrouvent le Néant/Sofya et lui promettent l’allégeance de leurs congrégations. Au QG, alors que Klaus prend un copieux petit déjeuner avec sa fille, Hayley vient lui demander où est Elijah. Ils réalisent tous les deux qu’Elijah a disparu depuis sa visite à Marcel. Pendant ce temps, « Sofya » retrouve Vincent pour tenter de le rallier à sa cause. Mais celui-ci refuse. Marcel assure à Klaus qu’il ne détient pas Elijah. Alors que Freya tente de localiser son frère, Vincent débarque au QG et leur annonce qu’il est détenu par le Néant. Il leur explique que l’intervention des Ancêtres pour sauver la ville nécessite le sacrifice d’un Originel. Qu’Elijah est perdu et que son sacrifice devrait servir à quelque chose. Toute la famille refuse de baisser les bras. Vincent accepte d’aider Freya à trouver une échappatoire pour sauver Elijah et la ville. Freya décide de mettre l’âme d’Elijah dans le pendentif qui avait servi pour Finn et Klaus accepte de se sacrifier à la place de son frère pour permettre l’intervention des Ancêtres. Klaus et Vincent se rendent dans le cimetière pour procéder au sacrifice mais des sorciers interviennent. Ils détiennent Maxine en otage et finissent par brûler les épines de rose nécessaires au sacrifice. Marcel, lui, a été envoyé par Vincent poignarder Sofya pour la libérer du Néant et permettre le sacrifice de Klaus. Vincent lui promet que la lame ne la tuera pas. Mais comme le sacrifice échoue, Sofya ne se réveille pas... Freya retrouve Elijah et parvient à briser la barrière qui le retient. Mais Elijah est mourant. Ils le ramènent au QG. Vincent demande aux sorciers de la Nouvelle-Orléans de quitter la ville pour ne pas succomber à la bataille qui se prépare. Puis il va voir Marcel pour lui demander de lui rendre son carnet... Dans la forêt, le Néant s’incarne dans le corps d’une jeune femme... "