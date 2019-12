The Originals - S04 E11 - La force de l'esprit

"Kol est face à un choix : sauver Elijah enfermé dans le pendentif ou garder Davina en vie. Il décide de céder au chantage du Néant qui lui demande de préserver le totem qui le protège et lie son corps à celui de Davina. Au QG, Hope s’inquiète car elle sent que le Néant devient de plus en plus fort. Freya, de son côté, déclare à la famille qu’il faut sortir Elijah du pendentif avant la nuit, sinon il sera trop tard. Freya a compris que pour détruire le Néant, il faut utiliser le sang de sa lignée. Et la dernière de la lignée est Hope. Elle ensorcèle des poignards avec le sang de la petite afin qu’Hayley puisse tuer Inadu. Freya découvre l’existence du totem, qu’il faut détruire avant d’envoyer Hayley tuer le Néant. Rebekah se propose d’y aller. Elle arrive près d’une maison abandonnée et est surprise par Marcel qui décide de l’accompagner. A l’intérieur, ils tombent sur Kol. Rebekah comprend qu’il protège le totem. Kol se volatilise. Kol revient au grenier où se cache Davina. Il lui explique qu’il a besoin de temps et lui donne les clés d’une voiture. S’il n’est pas revenu avant la tombée de la nuit, elle devra prendre la route sans lui. Au QG, sans nouvelle de Rebekah, Freya envoie Klaus chercher le totem. Hayley et Freya entrent dans une maison abandonnée où Freya avait localisé le Néant. Immédiatement, le cou d’Hayley se brise. Elle se réveille dans une cabane au bord de la rivière, avec Jackson. Celui-ci lui explique qu’elle est en train de vivre une expérience traumatique et que son esprit s’est réfugié dans un endroit tranquille. Au QG, Kol convainc Hope d’essayer de défaire le noeud magique qui lie le Néant à Davina. Dans la maison abandonnée, Hayley est inconsciente sur une chaise, tandis qu’un homme lui injecte de l’aconit, sur ordre du Néant. Freya se réveille et part à la recherche d’Hayley. Elle tombe sur une vision de Keelin morte. Pendant ce temps, Jackson se métamorphose et Hayley comprend que le Néant a pris ses traits. Elle lui arrache le coeur et se réveille sur la chaise. Rebekah et Marcel sont toujours dans l’autre maison, bloqués à l’intérieur par un sort. Rebekah apprend que Marcel est amoureux. Ils décident de faire exploser la maison pour se libérer. Une fois dehors, ils ont une explication virulente qui s’achève sur un baiser. Mais Rebekah tourne les talons et s’en va. Klaus revient au QG et surprend Kol. Les deux frères se battent. Klaus détruit le totem, alors que Hope parvient à défaire le noeud. Davina est sauvée, pour le moment... Le totem détruit, Hayley parvient à poignarder le Néant. Kol retrouve Davina et ils partent ensemble. Freya parvient à sortir Elijah du pendentif. Mais le Néant a pris possession de Hope... "