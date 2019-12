The Originals - S04 E12 - L'enfant roi

"Rebekah et Klaus célèbrent le retour d’Elijah. Rebekah espère que Marcel reviendra sur leur accord et les laissera rester à La Nouvelle-Orléans. Ce dernier refuse. Suite à sa terrible vision, Freya livre ses sentiments à Keelin. Hayley garde ses distances avec Elijah et elle se rend compte que Hope n’est plus la même. Elle se demande pourquoi Inadu ne l’a pas tuée quand elle le pouvait et avec l’aide de Freya, elle comprend qu’Inadu lui a pris du sang pour lier son esprit au corps de Hope. Vincent essaie de chasser Inadu. Il envoie Klaus dans l’esprit de Hope pour la soutenir et l’aider à tenir tête au Néant. Pendant ce temps, Elijah et Marcel font diversion et Vincent tend un piège à la sorcière. Malheureusement, elle parvient à s’échapper et elle brûle le livre dans lequel Vincent comptait l’emprisonner. Inadu reste dans le corps de la petite. Klaus n’est pas prêt à baisser les bras. Il rappelle que tous doivent sauver sa fille et rester unis « pour toujours et à jamais ». Vincent pense peut-être avoir trouvé une solution pour sauver Hope, mais il met tout le monde en garde : ce sera la fin de la famille originelle."