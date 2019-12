The Originals - S04 E13 - Serment brisé

"Vincent explique son plan pour sauver Hope. Il veut diviser l’âme du Néant en quatre et la placer dans quatre vampires liés à elle par le sang : Kol, Klaus, Rebekah et Elijah. Mais les membres la famille devront rester séparés pour toujours. Le Néant ressuscite Dominic. Marcel, Klaus et Elijah attaquent les disciples du Néant et récupèrent Hope. Kol ne se manifeste pas, Freya décide de se transformer pour être le 4e vampire. Mais son frère finit par arriver juste à temps. Klaus a une discussion à cœur ouvert avec Marcel avant de partir définitivement. Elijah et Hayley s’embrassent une dernière fois. Vincent accomplit le sort. Elijah demande à Marcel de l’hypnotiser pour lui faire oublier son amour pour son frère et le vœu que la famille à fait, de rester unie « Pour toujours et à jamais ». Marcel rejoint Rebekah à New York et lui dit qu’ils sont enfin libres de s’aimer. Elijah s’installe en France et devient pianiste. Il croise Klaus un soir et ne le reconnaît pas. Hayley place Hope dans l’école d’enfants surnaturels fondée par Alaric et Caroline."