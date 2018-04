The Originals - Saison 01 Episode 06 - Le fruit empoisonné

Elijah est de retour. Klaus veut se faire pardonner. Elijah lui demande de l’accompagner et de veiller à ce qu’il ne soit pas dérangé pendant qu’il demande à Davina de briser le lien qui unit Hayley à Sophie. Sophie a été enlevée par Agnes qui lui fait une injection. Hayley est en danger : sa température grimpe et elle risque la fausse couche. Davina réussit à briser le lien et Hayley est sauvée. Avec l’aide du père Kieran et de la Faction, Elijah et Klaus retrouvent Agnes. Elijah a promis à Sophie qu’il empêcherait Klaus de tuer la doyenne, alors il ne manque pas à sa parole en la tuant lui-même.