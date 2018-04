The Originals - Saison 01 Episode 08 - La fièvre du pouvoir

Rebekah veut se confesser auprès du père Kieran car elle a trahi son frère. En effet, 24 heures plus tôt, elle a annoncé à Marcel et ses vampires qu’elle allait les aider à neutraliser Klaus. Rebekah lui en veut notamment parce qu’il a mordu Elijah et l’a abandonné dans le bayou avec Hayley, en proie à d’atroces souffrances. Avec l’aide de Joshua, Marcel et Rebekah tendent un piège à Klaus. S’il veut récupérer sa dague, il devra affronter les vampires de Marcel qui l’attendent en nombre. Klaus a le dessus et pour mettre fin au massacre, Marcel accepte de s’avouer vaincu et lui fait un serment d’allégeance.