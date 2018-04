The Originals - Saison 01 Episode 10 - Le signe prémonitoire

Alors que le carnaval se prépare et que les filles à la casquette sont à l’honneur, les vampires découvrent que Davina a disparu et tentent de la retrouver. Sophie demande à Hayley de découvrir où est enterrée Celeste Dubois pour consacrer ses ossements et récupérer leurs pouvoirs. Elle promet à Hayley de défaire la malédiction sur sa famille en échange. Sabine et Sophie arrivent à localiser Davina avec un sort mais Davina le détecte et s’enfuit avec Cami. Elles se réfugient dans l’église et se font agresser par Sabine.