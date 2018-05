The Originals - Saison 01 Episode 14 - Un secret bien gardé

Rebekah repend connaissance dans un sanatorium désaffecté. Des souvenirs remontent à la surface, c’est ici même qu’en 1919, elle a travaillé comme infirmière en pleine épidémie de grippe espagnole aux côtés de Geneviève et Clara Summerlin. Elles deviennent toutes trois amies. Elijah fait irruption lors des funérailles de Sophie Deveraux. Il demande à Monique de lui dire où sont Klaus et Rebekah. Monique lui lance un sort : des dizaines de noms s’inscrivent sur la peau d’Elijah et lui indique qu’en résolvant l’énigme, il retrouvera sa fratrie. Aidé de Marcel et d’Hayley, il mène l’enquête.