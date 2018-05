The Originals - Saison 01 Episode - Famille décomposée

1919, la Nouvelle Orléans. Pendant la prohibition, les sorcières, les loups-garous et les vampires s’unissent sous l’impulsion de Klaus. De nos jours, Klaus se remet péniblement du coup de poignard infligé par son frère. Elijah le confie aux bons soins de Camille. Hayley demande à Sabine d’annuler le sort qui pèse sur sa famille. Klaus donne sa bénédiction à Marcel et Rebekah mais ceux-ci ont déjà fait appel à Mikael, le père des Originels, pour l’éliminer. De nos jours, Marcel et Rebekah décident de ne pas quitter la ville et de ressusciter Davina. Ils se rendent chez Thierry afin de lui demander de l'aide.