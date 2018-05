The Originals - Saison 01 Episode - Pour toujours et à jamais

Les trois Originels sont enfermés dans le cimetière suite au mauvais sort de Celeste. Klaus est fou de rage. Il a le pieu de chêne blanc avec lui et veut tuer Rebekah. Elijah s’interpose et refuse qu’il lui fasse du mal et lui demande d’écouter sa sœur. Elijah raconte à Klaus que, lorsqu’ils étaient plus jeunes, Rebekah avait essayé de tuer leur père pour le protéger. Au téléphone, Marcel promet à Rebekah de la sortir du cimetière. Il lui demande de faire attention, le temps que Davina trouve une solution. Marcel fait appel à Cami pour qu’elle l’aide à aller mieux et se tourne vers Genevieve pour lui demander de lever le sort.