The Sneakers - Ils personnalisent des chaussures ordinaires en œuvres d’art

Dans l’atelier The Sneakers, Alex et son équipe personnalisent des chaussures ordinaires pour les transformer en de véritables œuvres d’art. Si vous êtes lassé d’avoir les mêmes sneakers que tout le monde alors n’hésitez pas à faire appel à ses services. Ce chef d’entreprise n’a aucune limite sauf celle de votre imagination pour réaliser vos rêves. Retrouvez la première saison de The Sneakers dès le vendredi 6 septembre sur MYTF1.