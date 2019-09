Dans cet épisode, Alain est débordé et demande du renfort. Cela n’empêche pas Alex de prendre de nouvelles commandes et de faire un pari fou pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Rien n’arrête Alex qui relève le défi et agrandi l’équipe. Défis énormes (Nike Air Max 1) et tension à son comble, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.