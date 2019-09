The Sneakers - S01 E03

Dans cet épisode, Alex est content du travail fourni jusqu’ici par les couples et l’atelier reçoit une nouvelle commande de la part d’Agnès pour son mari, Greg, victime d’un grave accident du travail. Il s’agira cette fois de customiser une paire de Nike Huarache. Malheureusement, les tensions et les rancœurs ne sont jamais loin et ne tardent pas à réapparaitre. L’équipe arrivera-t-elle un jour à s’entendre ? Découvrez les customs de baskets les plus fous dans la première saison de The Sneakers, en exclusivité sur MYTF1.